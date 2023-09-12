Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Arda Güler...

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga devlerinden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Bu sezon Devler Ligi'nde Napoli, Braga ve Union Berlin ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek olan eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler'in de kadroda yer alıp almadığı merak konusu olmuştu. Sezon başında Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, ABD kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Peki, Arda Güler Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı mı? İşte yanıtı...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 22:34