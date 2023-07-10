UEFA Şampiyonlar Ligi, birinci eleme turuda yer alan Zalgiris Vilnius - Struga maçına VAR hakemi olarak Mete Kalkavan'a görev verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Makedonya'nın Struga takımları arasında 11 Temmuz Salı günü oynanacak maçta Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapacak. Kalkavan'a AVAR'da Koray Gencerler eşlik edecek.

Litvanya'nın Vilnius şehrindeki LFF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kamal Umudlu olacak.