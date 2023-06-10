UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter kozlarını paylaşıyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City - Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de TV8'de canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, B. Silva, Grealish, Haaland.
Inter: Onana, Dumfries, Acerbi, Bastoni, Di Marco, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan, Lautaro, Dzeko.