MANCHESTER CITY - INTER CANLI İZLE 📺 | Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

MANCHESTER CITY - INTER CANLI İZLE 📺 | Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter kozlarını paylaşıyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2023- 20:44