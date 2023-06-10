Manchester City 1-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) İstanbul'da zafer Manchester City'nin!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter kozlarını paylaştı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan dev mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazandı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 00:30 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023- 00:30