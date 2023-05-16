Inter ile Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı tüm dünya merakla bekliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması bekleniyor. Inter, ilk maçta sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Inter ile Milan, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Milan maçı 16 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Tonali, Pobega; Diaz, Krunic, Saelemaekers; Giroud