UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Real Madrid sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Manchester City, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Real Madrid - Manchester City MAÇI CANLI İZLE