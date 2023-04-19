UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Inter sahsında Benfica'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Inter ile Benfica, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Benfica maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

INTER - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Martinez

Benfica

Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, R. Silva, Mario; Ramos