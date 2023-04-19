UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Inter ile Benfica karşı karşıya geldi.
Inter, deplasmanda 2-0 kazandığı mücadelenin rövaşında karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada N.Barella, 64. dakikada L.Martinze ve 78. dakikada J.Correa kaydederken,
Benfica'nın golleri ise 38. dakikada F.Aursnes, 86. dakikada Antonio Silva ve 90+5. dakikada Musa kaydetti.
Inter'in yarı finaldeki rakibi bir diğer İtalyan ekibi Milan oldu.