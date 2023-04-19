Inter 3-3 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) Yarı finalde Milano derbisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter, evinde Benfica ile 3-3 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı. Inter, son dörtte Milan'ın rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 23:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023- 00:01