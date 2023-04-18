Napoli 1-1 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Napoli sahasında Milan'ı konuk etti. Milano ekibi ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 23:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023- 00:02