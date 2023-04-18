Napoli 1-1 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Napoli sahasında Milan'ı konuk etti. Milano ekibi ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 18.04.2023- 23:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023- 00:02
Milano ekibi ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Napoli ile 1-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Milan'ın golünü Giroud kaydetti.
Napoli'nin golü Osimhen'den geldi.
Mücadelede ilk yarıda Giroud, ikinci yarıda da Kvaratskhelia penaltıdan yararlanamadı.
Milan'ın rakibi, Inter - Benfica maçının turu geçen tarafıyla olacak.