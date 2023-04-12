Real Madrid - Chelsea / Milan - Napoli | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Gecenin bir diğer maçında ise Milan sahasında Napoli'yi ağırlıyor. Real Madrid - Chelsea, Milan - Napoli maçlarının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Gecenin bir diğer maçında ise Milan sahasında Napoli'yi ağırlıyor.



REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.









REAL MADRID - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Chelsea: Kepa, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, James, Enzo Fernandez, Kante, Kovacic, Chilwell, Felix, Sterling.



MILAN - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Napoli maçı saat 22:00'de başladı ve TV 8,5 canlı yayınlanıyor.



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MILAN - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Díaz, Krunic, Leao; Giroud



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elif Elmas, Lozano, Kvaratskhelia.