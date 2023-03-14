Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Real Madrid sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023- 10:10