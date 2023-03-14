UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City çeyrek finale yükseldi.

Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya takımı Leipzig'i konuk etti.

Berabere biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, maçta 5 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Haaland'ın golleri, 22. dakikada penaltıdan olmak üzere, 24, 45+2, 53 ve 57. dakikalarda geldi.

Maçın diğer gollerini ise 49. dakikada Manchester City kaptanı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 90+2'de Kevin De Bruyne kaydetti.

Bu maçta, Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.

Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.