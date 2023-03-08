UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 maçında Tottenham ile Milan kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TOTTENHAM - MILAN MAÇI CANLI İZLE
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Tottenham Hotspur: Forster, Emerson, Romero, Lenglet, Davies, Perisic, Skipp, Hojbjerg, Kulusevski, Son, Kane.
Milan: Maignan, Messias, Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, Leao, Giroud.
TOTTENHAM - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Milan maçı 8 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başladı ve TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.