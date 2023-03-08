Tottenham - Milan CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Tottenham sahasında Milan'ı konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2023- 00:30