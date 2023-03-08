UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayern Münih - PSG maçı 8 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.
MAÇIN 11'LERİ:
Bayern Münih: Sommer, Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Choupo-Moting
PSG: Donnarumma, Hakimi, Danilo, Ramos, Marquinhos, Mendes, Ferreira, Ruiz, Veratti, Messi, Mbappe