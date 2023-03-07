Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.

Bu sonuçla Chelsea, toplamda 2-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.