Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Liverpool'a konuk olurken Almanya'da ise Napoli, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde hatalar gecesi! Efsane isimden acı itiraf
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, sahasında Real Madrid'i ağırlarken; Napoli de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Liverpool - Real Madrid maçında yaşananlar geceye damga vurdu. Her iki ekibin kalecisi Alisson ve Courtois yaptığı hatalarla gündeme oturdu. Konuyla ilgili olarak Liverpool efsanesinden itiraf geldi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde dün gece yaşananlar...
Milliyet'in derlediği habere göre; gecenin maçı Anfield Road'da oynanırken adeta gol ve 'kaleci hatası' düellosu yaşandı.
DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarının öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.