Şampiyonlar Ligi'nde hatalar gecesi! Efsane isimden acı itiraf

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, sahasında Real Madrid'i ağırlarken; Napoli de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Liverpool - Real Madrid maçında yaşananlar geceye damga vurdu. Her iki ekibin kalecisi Alisson ve Courtois yaptığı hatalarla gündeme oturdu. Konuyla ilgili olarak Liverpool efsanesinden itiraf geldi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde dün gece yaşananlar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2023- 09:21