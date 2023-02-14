PSG BAYERN MÜNİH CANLI MAÇ İZLE 📺 | PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Fransa Ligue 1 temsilcisi PSG, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih ile Parc des Princes Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 16:10