PSG 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) PSG'ye evinde Bayern şoku!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Fransa Ligue 1 temsilcisi PSG, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile Parc des Princes Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Bayern'in galibiyet sayısı Kingsley Coman'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 01:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023- 01:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSG ile Bayern Münih son 16 turu maçında karşılaştı.
Çekişmeli müsabakada kazanan takım 1-0 ile Bayern oldu. Konuk ekibin galibiyet sayısı 53. dakikada Kingsley Coman'dan geldi. Bayern'de Benjamin Pavard 90+2'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Diğer yandan maç öncesi Türkiye ve Suriye'yi etkileyen deprem felaketi nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.
İki takımı tekrardan karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 8 Mart'ta oynanacak.