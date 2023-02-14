PSG 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) PSG'ye evinde Bayern şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Fransa Ligue 1 temsilcisi PSG, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile Parc des Princes Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Bayern'in galibiyet sayısı Kingsley Coman'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 01:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023- 01:00