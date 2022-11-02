Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Kopenhag sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kopenhag ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Dortmund maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.