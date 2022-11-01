Rangers - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Rangers sahasında Ajax'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rangers - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Rangers ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Rangers - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Ajax maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

RANGERS - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rangers

McGregor; Tavernier, King, Davies, Barisic; Sands, Davis; Sakala, Arfield, Kent; Colak

Ajax

Pasveer; Rensch, Bassey, Blind, Wijndal; Klaasen, Grillitsch, Taylor; Berghuis, Kudus, Ocampos