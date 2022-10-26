Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta D Grubu karşılaşmasında Napoli evinde Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Napoli ile Rangers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE NAPOLI - RANGERS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Min-Jae Kim, Juan Jesus, Mathias Olivera, A. Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, K. Kvaratskhelia

Rangers: Allan McGregor, James Tavernier, Leon King, Ben Davies, Borna Barisic, Steve Davis, John Lundstram, Scott Arfield, Fashion Sakala, Alfredo Morelos, Ryan Kent

NAPOLI - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Rangers maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.