UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile Marsilya kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1'lik sonuçla Alman temsilcisi oldu. Frankfurt'un golleri Daichi Kamada ve Kolo Muani'den geldi. Marsilya'nın tek sayısını ise Matteo Guendouzi kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile Marsilya kozlarını paylaştı.

Zorlu maçta gülen taraf 2-1 ile Frankfurt oldu. Alman ekibinin galibiyet gollerini 3. dakikada Daichi Kamada ve 27. dakikada Kolo Muani kaydetti.

Marsilya'nın tek sayısı ise 22. dakikada Matteo Guendouzi'den geldi.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 7 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. Marsilya ise 6 puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son müsabakalar öncesi iki ekibin de gruptan çıkma şansı bulunuyor. Grupta Tottenham 8 puanla lider durumda bulunurken, Sporting 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.