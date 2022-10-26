Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'ler

Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak son maç öncesi liderliği garantilemek istiyor. Konuk takım ise 3 puanla ayrılıp liderliği zorlama peşinde... Peki; Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'leri...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 10:31