Barcelona 0-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bayern Barça'yı devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla konuk takım oldu. Bayern'in galibiyet sayıları Sadio Mane, Choupo-Moting ve Benjamin Pavard'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 23:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022- 00:48