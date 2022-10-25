Leipzig 3-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) Real Madrid bu sezon ilk kez kaybetti!

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda RB Leipzig, evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman ekibi 3-2'lik skorla kazandı. İspanyol ekibi bu mağlubiyetle beraber bu sezon resmi maçlarda ilk kez kaybetti.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, evinde La Liga devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Leipzig mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren goller; Josko Gvardiol, Nkunku ve Timo Werner kaydetti.

Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior ve penaltıdan Rodrygo kaydetti. Madrid ekibi bu sezon resmi maçlarda ilk kez kaybetti.

Bu galibiyetle Leipzig puanını 9'a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 2. sırada yer aldı. Real Madrid ise son maçlar öncesi 10 puanla liderliğini sürdürüyor.