Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Dortmund sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Manchester City maçı 25 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund

Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko

Manchester City

Ederson; Akanji, Dias, Ake, Cancelo; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Foden; Haaland