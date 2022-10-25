Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Benfica sahasında Benfica - Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Benfica ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Juventus maçı 25 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BENFICA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica

Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Luis; Mario, Rafa, Neres; Ramos

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic