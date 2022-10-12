Tottenham 3-2 Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Tottenham sahasında Frankfurt'u 3-2 mağlup etti. İngiliz ekibinin gollerini Son (2), Kane kaydetti. Alman ekibinin golleri Kamada ve Alidou'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 12.10.2022- 23:55
İngiliz ekibinin gollerini Son (2), Kane kaydetti.
Alman ekibinin golleri Kamada ve Alidou'dan geldi.
Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7 yaptı. Frankfurt ise 4 puanda kaldı.
D Grubu 5. maçında Tottenham evinde Sporting'i konuk edecek. Frankfurt ise Marsilya'yı evinde ağırlayacak.