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Sayısal Loto sonuçları (12 Ekim)
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F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jesus... F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jesus... 10:37
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Olay sözler! "Değersizleştirme var" Olay sözler! "Değersizleştirme var" 09:10
İsmail Yüksek için büyük vefa! Eski kulübü unutulmadı İsmail Yüksek için büyük vefa! Eski kulübü unutulmadı 23:26
G.Saray Nef sahasında galip! G.Saray Nef sahasında galip! 22:18
Jesus'tan oyuncularına uyarı! Jesus'tan oyuncularına uyarı! 22:15
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G.Saray Nef sahasında galip! G.Saray Nef sahasında galip! 22:01
Yönetimden Jesus kararı! Devre arasında... Yönetimden Jesus kararı! Devre arasında... 21:51
Jesus'la bambaşka Kanarya! İşte o 4 madde... Jesus'la bambaşka Kanarya! İşte o 4 madde... 21:50
Fırtına Nwakaeme'yi arıyor Fırtına Nwakaeme'yi arıyor 21:39
Cimbom'da o isme teklif! Gitmeye sıcak bakıyor... Cimbom'da o isme teklif! Gitmeye sıcak bakıyor... 21:31
Yunus'ta anlaşma yakın! İşte sözleşme detayları Yunus'ta anlaşma yakın! İşte sözleşme detayları 21:25
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