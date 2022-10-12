Sporting 0-2 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Marsilya deplasmanda Sporting'i 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fransız ekibinin gollerini Guendouzi (p), Alexis Sanchez kaydetti.
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Yayın Tarihi: 12.10.2022- 23:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 00:00
Mücadeleyi Fransız ekibi 2-0 galip tamamladı.
Fransız ekibinin gollerini Guendouzi (p), Alexis Sanchez kaydetti.
Bu sonucun ardından Marsilya puanını 6 yaparken, Sporting 6 puanda kaldı.