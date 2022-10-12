Barcelona 3-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Barcelona sahasında Inter ile 3-3 berabere kaldı. İspanyol ekibinin gollerini Lewandowski (2) ve Dembele kaydetti. İtalyan ekibinin golleri ise Barella, Martinez ve Gosens'ten geldi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 01:13