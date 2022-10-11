Maccabi Haifa 2-0 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Juventus deplasmanda Maccabi Haifa'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından İtalyanlar grupta 3. mağlubiyetini elde etti.
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Yayın Tarihi: 11.10.2022- 21:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 21:46
Maccabi Haifa'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikalarda Omer Atzili kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç sonra mağlubiyet dışında bir sonuç alan Maccabi Haifa, grupta 3 puana yükseldi. Juventus ise 4. maçında 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Maccabi Haifa bu sonucun ardından 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde galip geldi.
Juventus, bir sonraki maçında Benfica'ya konuk olacak. Maccabi Haifa ise Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak.