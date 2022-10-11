Maccabi Haifa 2-0 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Juventus deplasmanda Maccabi Haifa'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından İtalyanlar grupta 3. mağlubiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 21:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 21:46