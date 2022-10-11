UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Kopenhag sahasında Manchester City ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Manchester City deplasmanda Kopenhag'la karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Manchester temsilcisinin 11. dakikada Rodri ile attığı gol VAR incelemesi sonucu elle oynandığı gerekçesiyle iptal edilirken, 25. dakikada ise Riyad Mahrez penaltı atışından faydalanamadı.

Ayrıca konuk takımda 30. dakikada Sergio Gomez, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Manchester City 4 maç sonunda 10 puana yükseldi. Kopenhag ise 2 puana ulaştı.

25 Ekim Salı günü oynanacak grubun 5. maçında Kopenhag sahasında Sevilla'yı ağırlayacak. Man. City ise deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak.