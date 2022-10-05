Juventus - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Juventus ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç için arama motorlarında, "Juventus - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi aramalarda bulunuyor. İşte Juventus - Maccabi Haifa maçının detayları...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Juventus ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Juventus – Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS MACCABI HAIFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus – Maccabı Haıfa maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS – MACCABI HAIFA MUHTEMEL 11'LER…

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, De Sciglio; Di Maria, Locatelli, Paredes, Kostic; Milik, Vlahovic

Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Goldberg, Batubinsika; Haziza, Fani, Lavi, Chery, Cornud; Atzili, Pierrot