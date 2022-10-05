Benfica - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Benfica sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Benfica - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Benfica ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Benfica - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - PSG maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.