Benfica 1-1 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında PSG deplasmanda Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Fransız ekibinin golünü Messi kaydederken, Portekiz temsilcisinin golü Danilo'nun kendi kalesine attığı golle geldi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 05.10.2022- 23:58
Mücadele 1-1 sona erdi.
Fransız ekibinin golünü Messi kaydederken, Portekiz temsilcisinin golü Danilo'nun kendi kalesine attığı golle geldi.
Bu sonucun ardından PSG ve Benfica puanlarını 7'e yükseltti.
Grupta 4. karşılaşmada PSG evinde Benfica'yı konuk edecek.