Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Liverpool sahasında Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Liverpool ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Liverpool - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Rangers maçı 4 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Diaz

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Morelos, Kent