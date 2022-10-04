UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
A Grubu maçında Napoli deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan zorlu mücadele, İtalyan temsilcisinin 6-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla Napoli puanını 9'a çıkardı, Ajax ise 3 paunda kaldı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri; Giacomo Raspadori (2), Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia ve Giovanni Simeone kaydetti.
Ajax'ın tek sayısını ise Mohammed Kudus kaydetti.
AJAX 10 KİŞİ TAMAMLADI
Hollanda temsilcisinde Dusan Tadic 73. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.