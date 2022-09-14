UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SHAKHTAR DONETSK CELTIC MUHTEMEL 11'LER
S. Donetsk: Trubin; L Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Shved, Zubkov, Mudryk.
Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, G Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota.
SHAKHTAR DONETSK - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Shakhtar Donetsk ile Celtic arasında oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.