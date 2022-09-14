Shakhtar Donetsk-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Shakhtar Donetsk sahasında Celtic'i konuk edecek. Ukrayna ekibi liderliğini sürdürmek isterken, İskoç temsilcisi ise ilk puan veya puanlarını peşinde... Peki; Shakhtar Donetsk-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 11:00