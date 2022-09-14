Manchester City - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Manchester City ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Manchester City – Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 10:52