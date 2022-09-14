UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Manchester City ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Manchester City – Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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MANCHESTER CITY – DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City – Dortmund maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY – DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Gomez; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.
Dortmund: Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste.