Manchester City 2-1 Borussia Dortmund maç sonucu (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Manchester City sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen gülen taraf Manchester City oldu.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 23:53