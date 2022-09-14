UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Maccabi Haifa sahasında PSG'yi konuk edecek. İsrail ekibi ilk galibiyetini almak isterken, Fransız temsilcisi liderliği devralma peşinde... Peki; Maccabi Haifa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Maccabi Haifa evinde PSG'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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MACCABI HAIFA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - PSG maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.