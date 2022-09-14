Chelsea Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında Chelsea sahasında Salzburg'u konuk edecek. İngiliz temsilcisi ilk galibiyetini almak isterken, Avusturya temsilcisi ise puan veya puanlar alma peşinde... Peki; Chelsea-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 11:00