Şampiyonlar Ligi | Tottenham 2-0 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Tottenham sahasında Marsilya'yı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin gollerini Rıcharlison kaydetti.
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Yayın Tarihi: 08.09.2022- 00:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 00:05
İngiliz ekibinin gollerini Rıcharlison kaydetti.
Grupta oynanan bir diğer maçta ise Sporting deplasmanda Frankfurt'u 3-0 mağlup etti.
Tottenham gruptaki ikinci maçında Sporting'e konuk olacak. Marsilya ise evinde Frankfurt'u ağırlayacak.