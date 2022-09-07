Atletico Madrid - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Atletico Madrid ile Porto mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki,Atletico Madrid - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Atletico Madrid ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Porto maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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ATLETICO MADRID - PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Grbic; Gimenez, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Felix

Porto

D Costa; Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Otavio, Uribe, B Costa; Pepe; Evanilson, Taremi