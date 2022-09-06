Salzburg - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Salzburg ile Milan mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salzburg - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Salzburg ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Salzburg - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Milan maçı 6 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

SALZBURG - MILAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

SALZBURG - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg

Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Fernando, Okafor

Milan

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud