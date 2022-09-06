Benfica - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Benfica ile Maccabi Haifa mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Benfica - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Benfica ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, SBenfica - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - MACCABI HAIFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Maccabi Haifa maçı 6 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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BENFICA - MACCABI HAIFA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg

Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Fernando, Okafor

Milan

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud