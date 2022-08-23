Viktoria Plzen - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen sahasında Karabağ'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Viktoria Plzen - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen - Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Karabağ maçı 23 Ağustos Salı günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.