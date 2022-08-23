Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında heyecan devam ediyor. Kızılyıldız sahasında Maccabi Haifa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kızılyıldız ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Maccabi Haifa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı 23 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.