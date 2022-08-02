Benfica - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu heyecanı devam ediyor. Benfica ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Benfica - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile Midtjylland karşı karşıya geecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benfica - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Midtjylland maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.